"Putain de compteur" : 175 Ardéchois anti-linky face à Enedis au tribunal de Privas

"C'est un putain de compteur, s'emporte Christine, Je ne lâcherai rien". Cette habitante de Labastide-sur-Bésorgues a reçu six lettres de relance d'Enedis pour lui demander d'installer un compteur Linky, censé lui permettre de mieux suivre sa consommation et de faire des économies d'énergie. Mais comme 174 autres Ardéchois, elle a saisi la justice contre l'obligation d'installer ce compteur connecté chez elle. L'audience a eu lieu jeudi 7 juin au tribunal de Privas. "Je suis adulte, je suis responsable, et je suis bien consciente que cette technologie ne nous aide en rien à faire des économies, et en plus comporte un risque pour les électro-hypersensibles", ajoute l'Ardéchoise, inquiète des ondes émises en petites quantités par ces compteurs. Une inquiétude largement partagée par les 175 requérants.

"Principe de précaution"

"Il faut appliquer le principe précaution", abonde Maître Edouard Raffin, avocat des "anti-linky". Dans des affaires de santé publique, nous avons vu que la vérité peut mettre des décennies à éclater. L'amiante par exemple, les premiers effets ont été découverts en 1906 et nous avons dû attendre 1996 pour que l'amiante soit interdite dans les bâtiments." En ce qui concerne les ondes émises par les compteurs Linky, aucune étude scientifique ne prouve leur nocivité. "La réglementation est très précise, et ce compteur est parfaitement compris dans ce cadre réglementaire. Il a été prouvé par différentes administrations que ces émissions ne sont absolument pas nocives pour la santé", déclare Fabien Laroche, l'un des représentants d'Enedis en Drôme-Ardèche

Un débat juridique complexe

Mais la question des ondes n'était pas au cœur de l'audience qui s'est tenue au tribunal de Privas. Le camp des "anti-linky" base plutôt son argumentaire sur plusieurs textes. D'abord, la directive européenne de 2009 qui prévoit la mise en place des compteurs connectés dans tous les États membres de l'UE. Ensuite, la transposition de cette directive dans la loi française en 2015. "Rien ne précise quelle technologie exactement il faut mettre en œuvre, explique Maître Edouard Raffin. Pour appliquer la directive, les États sont libres de choisir les modalités qu'ils veulent dans l'exécution. Donc nous considérons, que si Enedis a l'obligation d'installer des compteurs communicants, rien n'oblige les usagers à accepter celui de Linky, qui est un modèle parmi d'autres de compteur connecté."

Une démonstration "incohérente", assure pendant l'audience l'avocate d'Enedis. Elle réaffirme "l'obligation" pour le gestionnaire du réseau électrique d'installer d'ici 2024 ces compteurs Linky dans 100% des foyers français, comme le prévoit la directive européenne de 2009. "Il est prévu qu'Enedis puisse faire des opérations de maintenance sur son réseau, ajoute Fabien Laroche. Et donc, le client doit accepter le changement du compteur s'il est jugé nécessaire. Ce qui est le cas."

Le tribunal de Privas rendra sa décision du 6 octobre 2022.