Puteaux : 10 blessés dans un important incendie au foyer Adoma

Un gros incendie s'est déclaré dans le foyer Adoma de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine ce jeudi après-midi. Il a fait 10 blessés en tout. Trois graves et trois autres, plus légers, parmi les pompiers de Paris.

Sept résidents du foyer logement Adoma de la ville de Puteaux dans les Hauts-de-Seine ont été blessés dans un important incendie, ce jeudi après-midi. Trois sont dans un état grave, intoxiqués par les fumées., détaille la Brigade des sapeurs pompiers de Paris. Les autres sont plus légèrement blessés, tout comme trois sapeurs-pompiers, intoxiqués également ou souffrant d'hyperthermie à cause de l'effort.

Une centaine de pompiers mobilisés

Visiblement l'incendie aurait démarré dans l'un des appartements du deuxième étage du bâtiment. Mais le feu a été si intense qu'une enquête pour recherche en cause et circonstances de l'incendie est ouverte pour en être sûr et comprendre comment le feu a pris.

Il a fallu trois heures de lutte active en tout cas, à la centaine de pompiers de Paris mobilisés pour venir à bout des flammes. Et une bonne partie de la soirée encore pour sécuriser l'immeuble de cinq étages qui héberge des personnes immigrées, âgées ou en situation de handicap dans des petits appartements.

Une ministre sur place

Un foyer résidence sociale qui a fait se déplacer une ministre sur les lieux. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur.