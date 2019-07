Puy-de-Dôme : 101 pieds de cannabis arrachés par les gendarmes à Maringues

Maringues, Puy-de-Dôme, France

Les gendarmes de la compagnie de Riom (Puy-de-Dôme) se sont déployés discrètement aux abords du site identifié comme abritant une plantation de pieds de cannabis. Pour faciliter le repérage, un drone a survolé la zone à proximité d'un campement de gens du voyage à l'entrée de Maringues. Un renseignement leur avait indiqué une quinzaine de plants dans un champ, mais les militaires en on trouvé bien plus et ailleurs.

Une culture bien organisée

Une vingtaine de gendarmes des brigades de Riom, Ennezat, Randan, Maringues et du PSIG de Combronde ont été mobilisés. Ils ont pris position grâce aux clichés du drone et pu progresser dans des sous-bois et des clairières où étaient disséminés les plants. La culture, située sur un terrain communal, était bien organisée et entretenue.

L'opération s'est déroulée à proximité du campement de gens du voyage à Maringues - © Gendarmerie de Riom

101 pieds arrachés

Après plus d'une heure d'intervention, l'opération s'est soldée par l'arrachage de 101 pieds de cannabis, qui seront détruits. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. La communauté de brigades d'Ennezat, chargée de l'enquête, va devoir déterminer l'identité des individus à l'origine de cette plantation illégale.