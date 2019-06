Puy-de-Dôme : 11 communes privées de la fibre Orange à cause d'un coup de pelleteuse

11 communes situées au nord et nord-est de Clermont-Ferrand sont privées de téléphone et d'internet depuis la fin de matinée ce mardi à cause d'un accident de chantier. Un retour à la normale est espéré en fin de journée.