Puy-de-Dôme : 124 cartouches de cigarettes et 15 bouteilles d'alcool saisies par les douanes sur l'A75

Un conducteur clermontois, qui revenait de la Principauté d'Andorre, a été contrôlé mercredi dernier sur l'A75 en possession d'une grosse quantité de cigarettes, mais aussi de tabac et d'alcool. La valeur des marchandises saisies par les douanes dépasse les 9.000 euros.

124 cartouches de cigarettes et 15 bouteilles d’alcool ont été saisies par les douanes de Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme, France

Les agents de la brigade de surveillance intérieure des douanes et droits indirects de Clermont-Ferrand étaient en patrouille ce mercredi soir au sud de Clermont-Ferrand. lorsqu'ils repèrent un véhicule potentiellement "intéressant" sur l'A75. Le conducteur de la Fiat 500 immatriculée en Seine-Maritime est dirigé sur l’Aire de repos d'Authezat pour un contrôle. Ce Clermontois âgé de 38 ans déclare spontanément immédiatement aux douaniers qu’il transporte "une centaine de cartouches de cigarettes".

Principauté d'Andorre

En fait, les marchandises sont plus nombreuses. La fouille du véhicule de permet de découvrir 124 cartouches de cigarettes, de 5 boites de 20 cigares, de 150 grammes de tabac et de 15 bouteilles d’alcool. La valeur marchande de la saisie est estimée à plus de 9 000 euros. Toutes les marchandises provenaient de la principauté d’Andorre. Elles étaient destinées au marché clermontois.

250 kilos de tabac saisis en 2019

Le conducteur encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et une amende douanière pouvant monter jusqu'à 18.000 euros (deux fois la valeur des marchandises saisies). Depuis le début de l’année 2019, près de 250 kilos de tabac ont été saisis par les agents des douanes de Clermont-Ferrand. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmarin, a fait de la lutte contre la contrebande de tabac une des priorités douanières.

Les agents des douanes ont employé les grands moyens ce jeudi sur cette même aire d'autoroute d'Authezat en passant des camions et des camping-cars au scanner. Un système efficace pour dénicher les caches les plus improbables. Depuis 2017, les douanes françaises disposent de quatre scanners mobiles qui permettent, en quelques minutes seulement, de vérifier le contenu des poids-lourds, des conteneurs et même des camping-cars. L'opération renouvelée chaque été a permis l'an passé aux agents clermontois de saisir 100 kilos de cannabis.