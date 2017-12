Puy-de-Dôme : les forces de l'ordre mobilisées pour sécuriser les fêtes de fin d'année

Par Eric Le Bihan, France Bleu Pays d'Auvergne

Le préfet du Puy-de-Dôme a annoncé ce jeudi le renforcement des dispositifs de sécurité et de patrouilles pour lutter contre les braquages de commerces et les cambriolages de particuliers. Les contrôles routiers et sanitaires vont également se multiplier pendant les fêtes.