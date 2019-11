Puy-de-Dôme : l'éducation à la sécurité routière se fait aussi devant les établissements scolaires

La préfecture du Puy-de-Dôme a ciblé 56 collèges et lycées du département pour mener une opération de sécurité routière en deux temps. D'abord préventive, puis répressive si nécessaire. Reportage ce mercredi matin devant le collège Condorcet à Puy-Guillaume.

Les jeunes conducteurs de deux-roues sont parmi les personnes les plus vulnérables

Un 41e mort sur les routes du Puy-de-Dôme. Un homme s'est tué mardi soir à Lempdes après avoir fait plusieurs tonneaux. 41 morts depuis le début de l'année 2019, le bilan est déjà pire que sur l'ensemble de 2018. Parmi les victimes : trois piétons, trois cyclistes et neuf conducteurs de deux-roues motorisés. Les personnes potentiellement les plus vulnérables. Deux personnes décédées étaient mineures. Neuf victimes avaient entre 18 et 24 ans.

La préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, a décidé de lancer lundi dernier sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne une opération de sécurité routière d'envergure en ciblant les jeunes. Gendarmes et policiers ont pour mission de faire de la prévention - dans un premier temps - devant 56 collèges et lycées du département jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

C'était le cas ce mercredi matin devant le collège Condorcet à Puy-Guillaume. La petite pluie automnale n'a pas refroidi la petite dizaine de militaires équipés de gilets réfléchissants rassemblés dès 7 heures 30. Le nouveau sous-préfet de Thiers, Etienne Kalalo, a également répondu présent à l'appel... de la préfète.

40 minutes plus tard, le gros des troupes arrive en bus, dans la voiture familiale, mais aussi à pied, à vélo ou à moto. L'opération peut commencer sous la direction du capitaine Jean-Yves Fauvel, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Thiers.

Aucun des 362 élèves de Condorcet n'est à l'abri, mais certains sont plus exposés que d'autres. Les conducteurs de deux-roues motorisées et les cyclistes sont contrôlés et sensibilisés. Ceux qui sont en infraction (matérielle ou administrative) devront se mettre en conformité d'ici la fin de la semaine prochaine après avoir pointé à la gendarmerie avec un parent. Sinon, il y aura sanction.

Petit cours pédagogique du sous-préfet

Deux petits prospectus rappelant la réglementation routière et le barème des sanctions éventuelles sont distribués par les gendarmes. Il s'agit avant tout de sensibiliser aux dangers de la route et à la vulnérabilité des élèves, notamment aux abords de leur établissement. Une vigilance qui doit être accrue avec le passage à l'heure d'hiver. Une période où l'arrivée au collège se fait au petit jour et le départ à la nuit tombante.

Le sous-préfet de Thiers en profite pour interpeller des élèves intimidés pour la présence des gendarmes et distiller quelques principes de base. Traverser sur les passages piétons ou encore ne pas marcher avec les yeux uniquement rivés sur son smartphone. Les collégiens studieux écoutent et acquiescent. Reste à appliquer les consignes quotidiennement. La principale du collège Condorcet, Sylvie Bonnemoy, salue cette initiative.

L'opération de sécurité routière va se prolonger jusqu'au vendredi 15 novembre devant les établissements scolaires. Ce sera le cas ce jeudi matin devant le lycée professionnel Henri-Sainte Claire Deville à Issoire ou encore mercredi prochain devant le lycée Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand.