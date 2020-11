Puy-de-Dôme : la rampe de Coudes, théâtre de nombreuses infractions sur l'A75

Réputée dangereuse en raison de sa forte déclivité, de sa sinuosité et de son revêtement glissant lors des intempéries, la rampe de Coudes sur l'A75 est reste une zone potentiellement accidentogène malgré la mesure de réduction de vitesse à 90 km/h. Cela n'empêche pas les gendarmes de constater régulièrement des infractions, comme le non-respect des distances de sécurité, l'usage des distracteurs à la conduite (téléphones et autres) et les dépassements dangereux.

L'escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme a donc mené une vaste opération de contrôles ce mardi matin avec l'appui aérien de l'hélicoptère de la gendarmerie d'Egletons. Au total, 25 militaires étaient engagés dont huit motocyclistes et huit enquêteurs antifraude documentaire.

22 infractions en 1h30

L'hélicoptère est chargé de déceler les contrevenants qui sont interceptés directement dans le flux de circulation par les motocyclistes. Les conducteurs en infraction sont passés au crible sur des aires d'autoroute sécurisées. 22 infractions ont été relevées ce mardi :