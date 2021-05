Puy-de-Dôme : 200 kilos de cannabis saisis dans un camion espagnol sur l'A75

C'est ce que les services des douanes appellent un "contrôle d'initiative". Le camion contrôlé n'était pas signalé, mais le flair des agents a payé. Ils ont décidé d'intercepter un semi-remorque immatriculé en Espagne jeudi dernier sur l'autoroute A75 à hauteur de Coudes dans le Puy-de-Dôme.

Le semi-remorque était rempli de de palettes de feuilles de papier destinées au nord de la France. Mais deux palettes différentes stockées en fond de chargement ont attiré l'attention des agents. A l'intérieur de plusieurs cartons : 200 kg de résine et d'herbe de cannabis.

Le chef divisionnaire des douanes de Clermont-Ferrand, Michel Riou. "On a constaté qu'il y avait deux palettes différentes en fond de chargement qui contenaient des cartons et là, dans ces cartons, il y avait à la fois de la résine de cannabis pour une quantité de 200 kilos. En l'espace de deux mois, c'est la troisième affaire un peu conséquente que réalisent les collègues puisqu'il y a un mois de ça environ, on a contrôlé et saisi une quantité de 40 kilos de résine, et également donc une deuxième affaire de 41 kilos. Donc, c'est la troisième belle saisie de cannabis en l'espace de deux mois, principalement sur l'A75."

Michel Riou, Le chef divisionnaire des douanes de Clermont-Ferrand Copier

200 kilos d'herbe et de résine de cannabis saisis das un semi-remorque espagnol - © Brigade des douanes de Clermont-Ferrand

Le chauffeur du semi-remorque, un Espagnol de 41 ans, a été remis à la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Il doit être présenté ce lundi au parquet.

Les agents des douanes auvergnats sont décidément en verve ces derniers temps. Ils ont également saisi dimanche dernier dans le Cantal 46 kilos de cigarettes dissimulées dans une fourgonnette. Du tabac destiné au marché noir aurillacois. Le conducteur du véhicule contrôlé en a été quitte pour une forte amende douanière.