Puy-de-Dôme : 28 morts sur les routes depuis début janvier, du jamais vu depuis 10 ans

Puy-de-Dôme, France

Il faut remonter à 2009 pour avoir un bilan encore plus noir à ce stade de l'année dans le Puy-de-Dôme. Et déjà avec 28 morts, on est quasiment fin juillet au bilan annuel de 2018 qui était de 33 tués. Il s'agit en majorité d'automobilistes, mais on compte aussi six motards parmi les victimes, trois piétons et deux cyclistes.

Un relâchement des usagers de la route

Pour la préfète du Puy-de-Dôme, il y a un vrai "relâchement des usagers de la route". C'est avant tout le comportement qui est en cause avec en premier lieu la vitesse, responsable de quasiment un accident mortel sur deux. Derrière vient la consommation d'alcool : dans 1/3 des collisions fatales, les dépistages sont positifs. L'inattention des usagers de la route se retrouve également dans les facteurs, sans oublier une augmentation du téléphone au volant.

Les gendarmes estiment aussi qu'avec la vandalisation importante des radars cette année, il y a eu un sentiment d'impunité de la part des automobilistes. Ils ont notamment constaté une augmentation de la vitesse moyenne à travers le nombre d'infractions enregistrées par les radars ou les contrôles.

Trois nouveaux radars à Clermont, Aubière, et Jozerand

Trois radars tourelles ont été récemment installés sur les communes de Saint-Ours-les-Roches, Maringues et à Aubiat. Trois autres devraient être mis en place la semaine prochaine à Clermont, Aubière et Jozerand. Un programme de remplacement des radars fixes du Puy-de-Dôme est en cours.

Dans l'Allier, on dénombre 14 tués depuis le mois de janvier. 25 personnes sont mortes sur les routes du département en 2018.