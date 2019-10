Puy-de-Dôme : 30 pieds de cannabis, un séchoir et un fusil à pompe découverts chez un habitant d'Orléat

Orléat, France

Tout démarre par une disparition. Ce mardi 16 octobre, les gendarmes de la brigade de Lezoux cherchent une personne égarée sur la commune d'Orléat. Au gré de ses recherches, la patrouille passe près d'une habitation équipée d'une dizaine de caméras. Les gendarmes sont intrigués car les caméras sont orientées vers l'extérieur de la propriété.

30 pieds de cannabis, un séchoir, plus de 600 € et un fusil à pompe

La cheffe de patrouille décide de s'approcher, trouve au sol des feuilles de cannabis et ne peut que constater l'odeur qui se dégage des lieux.

Avec le renfort de la Brigade de recherches, du Peloton de surveillance et d’intervention et de la Communauté de brigades de Lezoux, les gendarmes vont perquisitionner les lieux avec un chien formé à la détection des stupéfiants.

Ils découvrent alors une plantation de 30 pieds de cannabis, un séchoir, plus de 600 € et un fusil à pompe. L'habitant des lieux est interpellé et reconnaît les faits, assurant qu'il cultive pour sa consommation personnelle.

Les plants de cannabis sont détruits, et le mis en cause sera prochainement convoqué devant la justice.

Quant à la personne disparue, elle a été retrouvée saine et sauve après deux heures de recherches.