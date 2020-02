Puy-de-Dôme : 35 plaintes de pisseurs de glyphosate déposées au tribunal

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

35 volontaires, tous positifs à l'herbicide, ont organisé ce vendredi 7 février une marche jusqu'au palais de justice de Clermont-Ferrand, où ils ont déposé leur plainte. Ils ont fait signer une pétition aux passants. Le 5 décembre dernier, le collectif citoyen "Stop Glyphosate 63" avait donné rendez-vous aux pisseurs à la maison des paysans sur le site de Marmilhat à Lempdes. Chaque volontaire avait uriné sous contrôle d'huissier. Les analyses d'urine ont été effectuées par un laboratoire indépendant en Allemagne.

La pétition des pisseurs de glyphosate. © Radio France - Claudie Hamon

Au delà de l'événement, les pisseurs involontaires se veulent des lanceurs d'alerte et encouragent la population à se sensibiliser à la question. "A 135 € l'analyse, on va pas pisser tous les quatre matins" explique Julien, l'un des pisseurs auvergnats. "Maintenant on invite chacun à se mobiliser pour faire avancer la cause. Tout le monde a sa carte à jouer aujourd'hui. En cette période électorale, examinez chaque programme pour choisir celui qui favorise les circuits courts ou l'installation des exploitations bio."

Julien, l'un des pisseurs auvergnats. © Radio France - Claudie Hamon

De tous les pisseurs, Marie détient le plus fort taux de glyphosate. 2,70 ng/ml * alors que la normale est de 0,1 ng/ml. Pourtant, adhérente d'une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), Marie mange bio depuis 20 ans. Elle a peut-être un début d'explication. "Je suis une très grande consommatrice de thé et parfois je bois du thé de grandes marques pas forcement bio et je sais qu'en Inde ou en Chine, les plantations sont aspergées de produits qui se retrouvent dans les sachets de thé. "

Les pisseurs de glyphosate affichent leur taux de contamination. © Radio France - Claudie Hamon

Le collectif auvergnat était l'un des derniers à déposer sa plainte. Ce mouvement national a mobilisé 6 000 pisseurs.

Les plaintes ont été déposées au greffe du tribunal ce vendredi midi. © Radio France - Claudie Hamon

*nanogramme par millilitre