Puy-de-Dôme : le premier festival de musique auvergnat de l'année 2021 a eu lieu cet après-midi, à Saint-Laure

Le groupe clermontois "Joss you and me" est remonté sur scène ce samedi 12 juin, à Saint-Laure (Puy-de-Dôme), pour la première fois depuis un an.

L'idée a émergé il y a un an, mais n'a pu commencer à se concrétiser qu'il y a à peine un mois, confinement oblige. Membre de l'association "Les Bazets en Fête", Mélissa Cabral imagine sortir de la crise sanitaire en musique. Avec 17 autres bénévoles, elle imagine le "Festival des 2 rivières".

Gratuit et en plein air, l'événement s'est tenu ce samedi 12 avril dans le stade de Saint-Laure, petit village puydômois de 675 habitants, de 16h30 à 22h30. Pour l'occasion, quatre groupes auvergnats d'influence ont enfin pu retrouver leur public.

Honneur aux groupes auvergnats

Pour renouer avec la vie musicale et culturelle de Saint-Laure, quatre groupes auvergnats de musique se sont produits sur scène. C'est le quatuor pop-rock-blues clermontois "Joss you and me" qui a ouvert le bal, après un an de silence.

"Arkose", entre folk contemporain et rock alternatif, lui a succédé sur la scène aménagée. Puis se fut le tour de "Mute", avant que"Fifty Seven" ne vienne clôturer le spectacle.

Scène ouverte aux amateurs

Afin de promouvoir les artistes amateurs de Saint-Laure, l'association Les Bazets en Fête leur a également réservé un moment sur scène.

Tous les volontaires pouvaient ainsi s'inscrire et performer à leur tour, entre 17h30 et 19h30, devant un public ravi de ce premier festival depuis des mois.