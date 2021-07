Puy-de-Dôme : accueil mitigé du pass sanitaire étendu aux salariés des établissements recevant du public

Le pass sanitaire est entré en vigueur mercredi 21 juillet dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes. Il sera étendu à d'autre espaces le 30 août, pour les clients comme pour les salariés.

Il y avait déjà dans l'hémicycle, dimanche 25 juillet, les pour - 156 voix - et les contre 60 voix. Mais c'est chose faite : le projet de loi sanitaire a enfin été adopté par les députés et les sénateurs.

Un texte controversé qui prévoit d'ici le 30 août, entre autres mesures, l'obligation du pass sanitaire - test négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement - pour certaines catégories de salariés de lieux recevant du public. Ceux qui s'y refusent pourraient être suspendus, sans salaire, ou être changés de poste.

Parmi eux, les salariés des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, les employés d'établissements médicaux, de cafés, restaurants, personnel d'aviation, cheminots etc. Et tous ne sont pas vraiment partant.

"Ce serait catastrophique"

Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CMPE) du Puy-de-Dôme, Jean-Philippe Paillon est également gérant de deux entreprises à Chamalières - Adomicilementvôtre et Cotégos - dans le domaine de l'aide à la personne. Il estime qu'il était nécessaire de donner un coup d’accélérateur à la vaccination et milite pour son déploiement au sein de sa confédération.

En revanche, Jean-Philippe Paillon dénonce la méthode du gouvernement.

"On ne peut qu'encourager la vaccination, mais il y a un code du travail appliqué à respecter. C'est impossible, du jour au lendemain, de balayer ce qui est gravé dans le marbre ainsi que nos habitudes de travail !"

Le patron d'entreprise insiste également sur la trahison que représente, à ces yeux, le respect de ce protocole gouvernemental.

"Aujourd'hui on a des salariés avec qui on travaille main dans la main depuis un an et demi, qui ont traversé la crise avec nous... Et il faudrait qu'on les lâche parce qu’ils ont des convictions ? Ce serait catastrophique."

Jean-Philippe Paillon demande au gouvernement de clarifier sa position concernant la législation et les sanctions qui seront mises en place.

"Je trouve ça normal"

À l'hôtel restaurant Princesse Flore de Royat en revanche, la pilule passe mieux. Concertés depuis trois semaines par leur direction, la cinquante de salariés de l'établissement a déjà reçu sa première dose. Tous seront complètement vaccinés le 30 août.

Tous, même les employés de la partie hôtel, sans qu'aucune obligation ne les concerne à ce jour. Bérénice, cheffe d'accueil, s'est même faite piquer avec bon cœur.