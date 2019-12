Puy-de-Dôme : agression à coups de couteau à Thiers, deux suspects en garde à vue

Thiers, Puy-de-Dôme, France

Un jeune homme âgé de 20 ans a été grièvement blessé de trois coups de couteau vers 21h30 dimanche soir à proximité de la place Duchasseint dans le centre-ville de Thiers (Puy-de-Dôme). Information révélée par le journal La Montagne. ll a été pris en charge dans un état grave par les pompiers et une équipe du Smur. Son pronostic vital était toujours engagé lundi soir. La victime a été hospitalisée au CHU Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand.

Les locaux de la brigade de gendarmerie dans le centre-ville de Thiers © Radio France - Emmanuel Moreau

Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Thiers appuyés par les limiers de l'Identification Criminelle du Puy-de-Dôme ont commencé leurs investigations peu de temps après l'agression. Toujours selon le quotidien régional, elles ont abouti ce lundi à la mi-journée à l'interpellation de deux hommes lors d'une opération d'envergure menée dans un immeuble à proximité du lieu de l'agression. Les deux suspects sont âgés de 21 et 31 ans. Qui a fait quoi et pour quelle raison ? Le mobile de l'agression est encore flou à cette heures et les gardes à vue des deux suspects devraient apporter quelques réponses.