Ces démarcheurs se font passés pour des professionnels mandatés par GrDF et demandent à avoir accès à vos factures afin d'établir un nouveau contrat ou de changer de fournisseurs sans votre accord. Des démarchages ont été constatés cette semaine dans la commune d'Orléat dans le Puy-de-Dôme.

Puy-de-Dôme : attention aux démarchages abusifs de fournisseurs d'électricité et de gaz

Attention aux démarchages abusifs de fournisseurs d'électricité et de gaz

Puy-de-Dôme, France

Deux personnes se présentant de la société ENI ont été signalées cette semaine dans le bourg d'Orléat près de Thiers dans le Puy-de-Dôme. Elles ont prospecté et se sont présentées chez les particuliers en tant que producteurs de gaz en proposant des tarifs avantageux. La réalité est que ces démarcheurs sans scrupule jouent sur les termes pour obtenir un contrat ou voir une de vos factures. Leurs cibles privilégiées : les personnes âgées, vulnérables et/ou naïves.

Dans la plupart des cas, ils se servent de ce discours pour se faire passer pour des gens mandatés par Grdf et font signer un nouveau contrat. Dans d'autres cas, ils récupèrent votre identifiant client sur la facture qu'ils demandent à voir et font la démarche, sans votre accord, de vous changer de fournisseur. Enedis et Grdf montent actuellement des dossiers sur leurs procédés malhonnêtes.

Il est impératif de ne donner aucune information, de ne sortir aucune facture, d'exiger les cartes professionnels et de prévenir rapidement votre distributeur de gaz s'ils sont déjà passés chez vous ou un de vos proches.