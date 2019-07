Puy-de-Dôme : un hypermarché et quatre magasins cambriolés la nuit dernière à Lempdes et à Aubière

L'hypermarché Cora à Lempdes et quatre commerces de la zone Carré sud à Aubière ont été victimes de vols par effraction dans la nuit de jeudi à vendredi. Une équipe de trois malfaiteurs pourrait être à l'origine de cette série de cambriolages.

Lempdes, Puy-de-Dôme, France

Cinq vols par effraction ont été constatés ce vendredi matin dans des magasins à Lempdes et à Aubière (Puy-de-Dôme), selon une information révélée par le journal La Montagne.

La bande de malfaiteurs s'est d'abord attaquée à l'hypermarché Cora de Lempdes. Le rideau de fer a été forcé pour pénétrer dans l'enseigne de grande distribution. Du matériel de téléphonie et du petit électroménager ont été dérobés. Le contenu exact du vol et le montant du préjudice n'ont pas été communiqués par la direction du magasin Cora.

Un butin plutôt maigre à Aubière

Un peu plus tard dans la nuit, c'est la zone Carré sud qui a été visité à Aubière. Les images de caméras de vidéosurveillance montrent que trois hommes aux visages dissimulés se sont attaqués aux quatre commerces. D'abord le salon de coiffure Franck Provost, puis le Rugby store, et enfin les deux magasins de prêt-à-porter Bayard et Fred Sabatier. Toujours selon le quotidien régional, le butin serait plutôt maigre, puisque les caisses étaient quasiment vides.

Une enquête de police est en cours pour déterminer si les cambriolages ont été commis par la même équipe. Des techniciens de l'identité judiciaire ont procédé à de nombreux relevés.