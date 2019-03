Mairie de Chamalières : des activistes du climat tentent de dérober le portrait d'Emmanuel Macron

Chamalières, Puy-de-Dôme, France

Ils étaient une dizaine ce mardi en début d'après-midi à Chamalières (Puy-de-Dôme). Les militants se sont introduits dans la mairie, puis dans la salle des mariages située à l'étage. C'est là qu'ils ont substitué le portrait officiel d'Emmanuel Macron par un photo montage.

Le président a été remplacé par une silhouette pendant quelques minutes. © Radio France - Margaux Caroff

Dans tout le pays, une vingtaine d'actions similaires ont été menées par les activistes défenseurs du climat. Mais cette fois-ci, les militants ne sont pas repartis avec leur butin. Un élu municipal a finalement réussi à leur arracher des mains le portrait du chef de l'État avant qu'il ne quitte l'enceinte de la mairie de Chamalières.

"Les petits pas ne suffisent plus"

Pour les activistes d'ANV COP21, l'objectif de cette action symbolique est de "faire sortir Macron pour qu'il voit les conséquences du dérèglement climatique". Dans un communiqué ils déclarent que "la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteurs des enjeux". Ils dénoncent le "décalage permanent entre les slogans de type Make our planet great again et les actes réels".

Finalement, même s'ils n'ont pas réussi à réquisitionner le portrait d'Emmanuel Macron comme ils le souhaitaient, les militants pour le climat sont satisfaits : "Notre président aura au moins eu le temps de sentir cette atmosphère qui se réchauffe dangereusement". 14 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue depuis le début du mouvement initié en février.