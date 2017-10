Puy-de-Dôme : coups de feu entre un chauffeur de VTC et un taxi

Un taxi a été la cible de tirs, à Lempdes dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. Le tireur présumé est un chauffeur de VTC, en conflit avec le chauffeur de taxi. Deux hommes ont été interpellés. Il n'y a pas eu de blessés.

La dispute s'est terminée par des coups de feu. Mercredi 4 octobre, la tension est montée d'un cran entre un chauffeur de taxi et un conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC), dans le Puy-de-Dôme. Après s'être disputés devant la gare de Clermont-Ferrand à propos d'un litige commercial qui durait depuis quelques temps, le chauffeur du taxi aurait suivi le conducteur de VTC jusqu'à Lempdes, dans l'agglomération clermontoise.

Deux hommes en garde-à-vue

D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de VTC aurait sorti un fusil et tiré plusieurs coups de feu, en direction du chauffeur de taxi. Au moins un impact a été constaté sur le côté passager du taxi. Le conducteur du taxi et son frère présent à l'intérieur du taxi n'ont pas été blessés. Le tireur présumé, le chauffeur du VTC, s'était débarrassé de son arme à l'arrivée des policiers. Il l'aurait confié à un ami qui était sur les lieux au moment de l'altercation. Les deux hommes, âgés de 29 et 31 ans, ont été interpellés. Ils ont été placés en garde-à-vue, un peu avant 17 heures mercredi soir. L'enquête a été confiée aux policiers de la sûreté départementale du Puy-de-Dôme.