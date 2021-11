Puy-de-Dôme : des armes de guerre et 120 kilos de munitions saisis à Cournon

Près de 50 armes et plus de 38.000 euros ont été saisis, cette semaine, à Cournon, après une enquête qui a démarré en début d'année. L'escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme dispose d'un groupe local de contrôle des flux (GLCF63) composé de quatre officiers de police judiciaire dédiés à la détection et au traitement des fraudes. Ce sont eux qui ont repéré de nombreuses ventes d'armes de guerre sur internet. Leurs recherches les ont conduits dans une maison à Cournon, près de Clermont-Ferrand.

Un militaire en retraite

L'enquête a permis de retrouver l'homme à l'origine de ce trafic : un militaire retraité, qui habite un quartier résidentiel de Cournon. Les gendarmes l'ont interpellé mardi dernier, avec le renfort d'une équipe d'experts en balistique venus de la région parisienne.

Tony a également été une aide précieuse. C'est un chien capable de détecter des stupéfiants, mais aussi des armes, des munitions, et des billets. Tony a marqué de nombreux arrêts lors de la perquisition, dans le sous-sol du pavillon.

Un inventaire impressionnant

Il a fallu 8 heures pour faire l'inventaire de l'arsenal entreposé chez cet homme : 10 armes de guerre, 19 armes de catégorie B qui sont soumises à autorisation, 7 armes de catégorie C pour lesquelles la déclaration est obligatoire.

Mais aussi, 120 kilos de munitions, 13 grenades d'exercice modifiées pour être plus dangereuses.

Enfin, 4.900 euros en espèces, auxquels il faut ajouter 33.000 euros saisis sur les comptes de l'individu.

Ce dernier a été placé en garde à vue pendant 48 heures avant d'être présenté au Parquet. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et sera jugé au mois d'avril prochain. Les armes ont évidemment été confisquées.