Puy-de-Dôme : des crânes et des os piétinés dans l'ossuaire d'un village

La porte de l'ossuaire du cimetière de Saint-Floret a été fracturée. Des malfaiteurs se seraient introduits à l'intérieur, peut-être pour voler des os et des crânes. La mairie vient de porter plainte.

Si c'est une blague pour Halloween, elle ne fait pas du tout rire madame le maire. La mairie de Saint-Floret, près de Champeix (Puy-de-Dôme), a déposé plainte à la gendarmerie d'Issoire samedi 28 octobre. Des os et des crânes très anciens auraient été volés la semaine dernière, dans l'ossuaire du cimetière, au Chastel sur les hauteurs de la commune.

L'ossuaire est protégé par une épaisse grille, à Saint-Floret. © Radio France - Justine DINCHER

La grille fracturée, à l'aide d'une scie à métaux ?

Ce petit cimetière comprenant un ossuaire et des tombes du Moyen-Âge creusées dans la roche est prisé des touristes (5.000 personnes l'ont visité l'été dernier). La semaine dernière, c'est un groupe de visiteurs qui a donné l'alerte à la mairie. Ils ont vu que la porte en ferraille était ouverte. "Le lendemain, nous sommes montés au cimetière avec mon adjoint et nous avons vus qu'effectivement, la porte était grande ouverte. Il y avait de la ferraille partout", raconte Maguy Lagarde, maire de Saint-Floret.

D'après elle, la grosse grille de l'ossuaire a été fracturée à l'aide d'une scie à métaux, "les personnes sont rentrées à l'intérieur et ont piétiné les crânes et les os". Impossible de savoir si des objets ont été volés, puisque il y a des ossements sur cinq mètres de profondeur dans ce puits. "Je suis venue au mois d'août, il y avait de gros crânes à l'entrée. Malheureusement, ils ne sont plus là. Soit ils les ont jetés plus loin, soit ils les ont pris, mais nous ne pouvons pas le savoir", précise Maguy Lagarde.

La mairie de Saint-Floret a mis un gros cadenas pour protéger l'ossuaire. © Radio France - Justine DINCHER

Un manque de respect, selon le maire

Pour Maguy Lagarde, c'est "un sacrilège, un carnage". "C'est honteux, cela ne se fait pas, continue l'élue, on respecte les morts, et puis c'est notre patrimoine ! Il s'agit de la vie de personnes qui ont vécu ici et travaillé ici. Malheureusement, nous ne savons pas où ils sont passés, si on nous les a pris ou pas." Quant à savoir si il s'agit d'une blague pour Halloween, Maguy Lagarde espère "franchement que ce n'est pas cela, mais on ne peut pas savoir les idées que peuvent avoir certaines personnes". Les gendarmes doivent maintenant percer le mystère.