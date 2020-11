Puy-de-Dôme : deux hommes contrôlés sans attestation mais avec de l'héroïne sur l'A75

Les contrôles en tout genre se multiplient depuis l'annonce du couvre-feu puis du nouveau confinement en France. Lors Samedi dernier en fin d'après-midi, l'attention des gendarmes du peloton motorisé d'Issoire a été attirée par le comportement de deux occupants d'une BMW M3 circulant sur l'A75 dans le sens Clermont-Montpellier.

Le contrôle va s'avérer fructueux. Ni le conducteur, ni son passager ne disposent d'attestation de déplacement dérogatoire. Après vérifications, un des occupants est un ressortissant étranger en situation irrégulière qui avait l'obligation de quitter le territoire français.

De l'héroïne au milieu des déchets

Mais ça ne s'arrête pas là. Le comportement des deux hommes incitent les gendarmes à pousser plus loin leurs investigations. Le duo souhaitant à tout prix se débarrasser d'un sac de déchets alimentaires dans une poubelle publique. Et pour cause, les enquêteurs découvrent 94 grammes d'héroïne constituées en deux cailloux à l'intérieur du sac.

Après leur placement en garde à vue, les deux hommes ont été déferrés lundi au parquet de Clermont-Ferrand puis jugés en comparution immédiate. L'auteur principal des faits a été condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme, interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 3 ans et 135 € d'amende. Enfin, un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcé à son encontre. L'autre prévenu a été laissé libre.