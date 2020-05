Puy-de-Dôme : disparition inquiétante d'un homme de 79 ans à Saint-André-le-Coq

L'homme recherché par les gendarmes a quitté son domicile mardi après-midi ou mercredi matin au plus tard. Il serait parti avec sa voiture. Les gendarmes lancent un appel à témoins.

L'homme, dont la disparition inquiétante a été signalée ce mercredi, s'appelle Jean-Claude Vazeille. Il est âgé de 79 ans et réside à Saint-André-le-Coq dans le Puy-de-Dôme. Il a quitté son domicile mardi après-midi ou mercredi matin au plus tard. Les gendarmes de la communauté de brigades d’Ennezat mènent les recherches et lancent un appel à témoins.

Une Peugeot 1007 de couleur grise

Le septuagénaire est susceptible de se déplacer à bord d’un véhicule de la marque Peugeot 1007, de couleur grise et immatriculé CP-459-WG. Si vous pensez avoir vu cet homme ou si vous pensez pouvoir aider les enquêteurs, vous pouvez la gendarmerie d'Ennezat au 04.73.63.80.05 ou composer le 17.