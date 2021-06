Puy-de-Dôme : la Fête de la musique sera quand même bonne à Issoire

La crise sanitaire ne volera pas une seconde Fête de la musique aux habitants d'Issoire. Alors que plusieurs communautés du Puy-de-Dôme ont décidé d'annuler une nouvelle fois les festivités du 21 juin, trois concerts sont prévus dans la commune.

Des événements qui devront cependant respecter un lourd protocole sanitaire. Cette année, toujours pas de rocks endiablés : le public devra rester assis. Un pass sanitaire sera obligatoire à partir de 1 000 personnes. Les représentations dans la rue, les bars ou les restaurant sont quant à eux interdits.

Soirée musicale au Théâtre Verdure d'Issoire

Cette année, pas d'animation Place de la République comme c'est habituellement le cas à Issoire : la communauté inaugure son théâtre extérieur - le Théâtre Verdure d'Animatis - fraîchement rénové. Au programme : deux représentations d'artistes auvergnats, de 20h30 à 22h30 : les groupes Over the Cab et The Creeps.

Dotée de gradins extérieurs, la structure pourra accueillir un public d’environ 230 personnes contre 350 normalement, jauge à 65% oblige. Les premiers arrivés seront les premiers assis : ouverture des portes à 20h !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Concert et feu d'artifice à Issoire Plage

À quelques kilomètres de là, autre ambiance : la base nautique d'Issoire propose une Fête de la musique les pieds dans le sable. Pour animer la soirée, le groupe Duo Eclipse y chantera dès 18h, à la suite de quoi un feu d'artifice viendra clore le spectacle.

Tapas, menu ou simple cocktail : si l'entrée à la plage est gratuite, il faudra cependant consommer pour être de la partie. Attention réservation obligatoire au 06.63.68.47.15.