Puy-de-Dôme en zone "alerte" : de nouvelles mesures effectives lundi

Le taux d'incidence du département s'établit à 72,40 pour 100 000 habitants. Le virus circule activement chez les plus de 65 ans. Conséquence, le préfet prend de nouvelles mesures à compter de ce lundi.

Après l’allocution du ministre de la Santé, le Puy-de-Dôme a été placé en zone « alerte ». Les principaux foyers épidémiques identifiés dans le département se développent à l’occasion de rassemblements festifs, en raison du non-respect des mesures barrières. Le virus circule activement chez les personnes de plus de 65 ans pour lesquelles le risque de contracter une forme grave du Covid-19 est caractérisé.

De nouvelles mesures dés ce lundi

Face à ce constat, le Préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, a décidé de prendre un arrêté applicable à compter de lundi prochain, prévoyant les mesures suivantes :

• la limitation à 30 personnes des rassemblements festifs ou familiaux dans tous les établissements recevant du public, notamment les salles des fêtes, les salles polyvalentes et les chapiteaux, tentes et structures

• l’interdiction des rassemblements festifs de type raves party et tecknival. Le non-respect de cette interdiction entraînera la saisie du matériel sonore

• l’obligation, valable sur l’ensemble du département, du port du masque aux abords des gares et des arrêts de transport en commun

• l’obligation de respecter, sur l’ensemble du département, les mesures barrières (port du masque, distanciation physique et gel hydroalcoolique) à l’occasion des visites effectuées dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, sans préjudice de mesures plus contraignantes décidées par les établissements connaissant une situation sanitaire plus grave.

Des mesures générales qui seront complétées par des mesures individuelles de fermeture d’établissements, notamment de débits de boissons, qui ne respectent pas les mesures barrières.