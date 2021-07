Puy-de-Dôme : et si vous cherchiez de l'or pendant vos vacances en Auvergne ?

Randonnées pédestres, baignades dans les lacs, exploration des volcans... Les vacances dans le Puy-de-Dôme s'apprécient souvent en extérieur. Au bord de la Burande, rivière qui s'écoule au cœur de la forêt de Singles, une autre activité en plein air a la cote cet été : l'orpaillage.

Organisées par l'Office de tourisme Auvergne Volcan Sancy, ces sorties insolites attirent de nombreuses familles et touristes. Ils sont en moyenne une vingtaine de chercheurs d'or à y participer à chaque date.

Ce jour-là, 15 participants jouent aux chercheurs d'or, dont des touristes venus du Pas-de-Calais ou de l'Hérault. © Radio France - © Romane Brisard

Leçon d'histoire au bord de l'eau

L'activité orpaillage dure deux heures et demi et commence toujours par un échange entre l'animatrice, Cécile Barrat, et ses visiteurs. L'animatrice explique à tous comment les paillettes d'or atterrissent dans la Burande.

Pourquoi de l'or dans la Burande ? Explications de Cécile Barrat, animatrice orpaillage depuis trois ans. Copier

Vient ensuite la démonstration. Passionnée et patiente, Cécile explique aux petits et aux plus grands la technique de l'orpaillage. On enfile ses bottes et on empoigne sa batée : un instrument en forme de chapeau chinois qui sert à laver les alluvions, un mélange de sable, cailloux, pierres...

Quelle technique adopter pour trouver de l'or ? Explications de Cécile Barrat. Copier

La petite Line se prête au jeu de l'orpaillage et reproduit les consignes de Cécile. © Radio France - © Romane Brisard

À la recherche de trésors

Petits et grands : beaucoup se persuadent d'avoir trouver le graal un peu trop vite. Pourtant, personne ne trouve de paillette d'or. Mais notre région recèle bien d'autres trésors. Dans les batées ce jour-là, un saphir ou encore quelques olivines microscopiques échappées des roches volcaniques.

Deux heures durant, les participants s'arment de patience pour tenter de démasquer une paillette d'or au fond de leur batée. © Radio France - © Romane Brisard

Après les avoir observées aux microscope, chaque participant repart avec ses trouvailles, précieusement enfermées dans de petites boîtes. Aucun ne repart riche, mais l'expérience, elle, le fut.

Suite aux recherche, Cécile propose aux participants d'observer leurs trouvailles à la loupe binoculaire. © Radio France - © Romane Brisard

Informations pratiques

Les sorties orpaillage sont organisées tout l'été, chaque jour de la semaine excepté les mercredis et les samedis. Réservation obligatoire auprès des bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme de La Tour d'Auvergne, d'Orcival et de Tauves.

Concernant les prix, comptez 8 euros pour les 7-15 ans, et 12 euros pour les 16 ans et plus. À noter : au-delà de quatre inscriptions simultanées, les suivantes reviennent à un euro.