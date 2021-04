Puy-de-Dôme : Suspicion de cluster après des obsèques qui ont rassemblé près de 500 personnes à Randan

Si une majorité des gens du voyage sont repartis, il reste plusieurs dizaines de caravanes installées sur le terrain de football de la commune de Randan dans le Puy-de-Dôme. C'est dans le cimetière de cette commune qu'ont eu lieu mercredi les obsèques de deux enfants, une fillette de 9 mois et son frère de 22 mois, tués samedi dernier dans un terrible accident de la route. Leur mère enceinte de 7 mois et qui a perdu son bébé dans le choc est sortie de l'hôpital mardi. Leur jeune grand-mère a également été blessées dans la violente collision. La conductrice de l'autre voiture a été tuée sur le coup. Les premières analyses ont révélé qu'elle roulait avec 1,66 g/l d'alcool dans le sang.

Une grande chaîne de solidarité et de communion s'est très vite mise en place à l'annonce du drame et près de 500 personnes issues de la communauté des gens du voyage de plusieurs régions de France, ont convergé vers Randan pour soutenir la famille dans ce moment de deuil et de peine. Malgré une situation sanitaire tendue et des règles contraignantes pour l'ensemble de la population française, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de ne pas interdire ce rassemblement.

Les deux jeunes victimes reposent au cimetière de Randan (Puy-de-Dôme) © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Aucun cluster à ce jour

L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes confirme ce vendredi que dans ce rassemblement figurait probablement des personnes identifiées comme "cas possibles" au variant breton de la Covid-19, notamment parmi des personnes venues de Bretagne. "C’est pourquoi, en amont de l’événement, un agent de l’ARS a contacté la maire de Randan et les responsables religieux pour sensibiliser sur les gestes barrière ainsi que des mesures de distanciation sociale, avant et pendant la cérémonie. Par ailleurs, l’ARS est en lien direct avec l’Association qui gère la communauté dans le Puy de Dôme, celle-ci appuie l’action de l’agence dans le relais des informations." La cérémonie s'est déroulée mercredi soir. Depuis, beaucoup de familles sont reparties du lieu de cérémonie.

L’ARS a informé le conseil de l’ordre des médecins du Puy de Dôme et celui de l’Allier, les établissements hospitaliers, le CHU de Clermont-Ferrand, et tous les services concernés, du contexte et leur a demandé de signaler tout cas pouvant correspondre à la définition de cas probable/confirmé du variant Breton. A ce stade, l’ARS affirme "ne pas avoir identifié de cas confirmé de covid-19 parmi ces personnes et donc pas de cluster."

Le centre-ville de Randan © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Journée de dépistage à Randan

Pour éviter toute crainte et lever quelques doutes sur un possible cluster, l’ARS a mobilise l’équipe de médiateurs de lutte anti-covid pour une opération de sensibilisation et de dépistage de masse, proposée à tous les habitants du secteur de la communauté de communes des Coteaux de Randan, le mardi 6 avril de 9 heures à 18 heures salle de l'ancien marché en face de l'église.

Les enfants pourront être testées par des prélèvements salivaires. L’ARS invite le plus grand nombre d’habitants à venir se faire dépister lors de cette opération ainsi que les gens du voyage.

Encore une victime à l'hôpital

Si la maman est sortie de l'hôpital la veille de l'enterrement de des deux enfants, la jeune grand-mère est toujours hospitalisée au CHU de Clermont-Ferrand. C'est pour cette raison qu'une partie des gens du voyage ont décidé comme le veut leur tradition de rester à Randan dans l'attente de sa sortie. Ce vendredi, une cinquantaine de caravanes étaient toujours installées sur le terrain de football de la commune.

Sandrine Couturat, le maire de Randan, "c'est évident que ça peut poser question dans le contexte actuel, tout le monde pense à un cluster. Il y a eu un cluster il y a pas longtemps dans la commune voisine à Maringues, c'est vrai que les gens peuvent psychoter. On va les voir tous les jours, on va mettre des bennes pour les ordures. L'ARS a contacté le pasteur pour qu'ils viennent se faire tester le mardi 6. Je souhaitais que la population vienne aussi se faire tester massivement..."

Si la première magistrate dit comprendre la situation, elle n'en a pas moins demandé aux voyageurs installés sur le terrain de football de quitter les lieux avant la fin du week-end de Pâques avant le début du confinement et pour préserver l'état de la pelouse car des pluies sont annoncées. Déterminés à rester sur place le temps qu'il faudra en attendant le retour de la grand-mère blessée dans l'accident comme certains nous l'ont confié, les 80 personnes de la communauté des gens du voyage encore présentes sont prêtes à quitter le stade pour s'installer à proximité sur un sol en dur en cas de pluie. Si la situation reste bloquée la Sandrine Couturat, maire de Randan prévient qu'elle engagera une procédure de référé pour demander l'expulsion des caravanes.