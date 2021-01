Puy-de-Dôme : grosse frayeur et petit miracle après l'effondrement d'une maison en travaux à Orléat

Une maison ancienne s'est en partie effondrée peu avant 17h30 ce vendredi dans le secteur de Pont-Astier sur la commune d'Orléat (Puy-de-Dôme). Un échafaudage recouvrait entièrement la façade de l'édifice situé au bord de la Départementale 224. Des travaux de ravalement étaient en cours. Divisée en quatre appartements, la bâtisse est occupée par sa propriétaire, son fils, ainsi des locataires. Sur les 13 résidents, 11 étaient présents lorsque qu'un tiers du bâtiment s'est effondré.

Un imposant dispositif de secours a été déployé et un périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes. Au total, 27 sapeurs-pompiers venus de l'arrondissement de Thiers ont été rapidement mobilisés. Ne sachant pas si des victimes se trouvaient sous les décombres, une équipe spécialisée dans le sauvetage-déblaiement a été appelée en renfort. Miraculeusement, aucune victime n'est à déplorer.

Aucune victime à déplorer mais des dégâts impressionnants à Pont-Astier © Radio France - Eric Le Bihan

La maison en travaux a été fragilisée par cet effondrement partiel. Hors de question donc de remettre les pieds dedans. Ne serait-ce que pour aller chercher des effets personnels. Des agents d'Enedis ont coupé l'alimentation électrique dans le secteur de la maison sinistrée par mesure de sécurité. La maire d'Orléat, Elisabeth Brussat, a pris dans la soirée un arrêté de péril.

Gros dispositif de secours déployé après l'effondrement d'une maison à Orléat © Radio France - Eric Le Bihan

La circulation sur la D224 a été coupée dans les deux sens de circulation à hauteur de Pont-Astier jusqu'à nouvel ordre. Les agents départementaux du centre d'intervention routier de Bouzel ont mis en place une déviation entre Crevant-Laveine et Pont-de-Dore qui empreinte les RD 223 et 2089 en passant par Lezoux. Les RD85 et 335 (réseau secondaire) desservant le tronçon de la RD 224 fermé font également l'objet d'une signalisation "route barrée à x mètres".

Encore en état de choc trois heures après les faits, Anne, la propriétaire, a tout juste eu le temps de sortir de la maison avec son fils de 13 ans "après avoir entendu un gros craquement". Les locataires présents sont également sortis choqués mais indemnes. Ils ont d'abord été accueillis dans la salle du club de tennis de table voisin. Certains vont être hébergés chez des amis ou dans le cercle familial.