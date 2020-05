Puy-de-dôme : huit blessés, dont deux enfants, dans un choc frontal cette nuit à Enval

Le dispositif de secours déployé ce mercredi soir à Enval (Puy-de-Dôme) aurait pu faire craindre le pire. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR ont été mobilisés après un violent choc frontal survenu vers 22h30 sur la Départementale 455. Selon les premiers éléments de l'enquête, une voiture de grosse cylindrée avec cinq jeunes à bord roule à vive allure en direction de Saint-Hippolyte. Mais le conducteur se déporte sur la gauche et vient percuter le véhicule d'un couple et ses deux enfants qui circule dans le sens inverse.

Sous la violence du choc, les Airbags de deux voitures se sont déclenchés et la plupart des victimes portaient leur ceinture de sécurité, ce qui a sans doute permis d'éviter un bilan bien plus dramatique. Les blessés les plus sérieux souffrent de fractures et se plaignaient notamment de douleurs au dos et aux cervicales. Ils ont été hospitalisés à Riom et à Clermont-Ferrand. Les deux enfants de six et neuf ans ont été pris en charge au CHU Estaing.

Les cinq jeunes, qui se trouvaient à bord du premier véhicule, sont âgés entre 16 et 23 ans. Ils venaient de passer par le Drive du McDo de Mozac et partaient en direction de Saint-Hippolyte pour déposer un passager. Les différents dépistages effectués sur le conducteur se sont révélés négatifs, selon le capitaine Barraja, commandant de la compagnie de gendarmerie de Riom. Une prise de sang a été réalisée sur la mère de famille qui était au volant.

Le SDIS 63 a mobilisé des sapeurs-pompiers de Riom, Combronde, Volvic, Châtel-Guyon et Ennezat. Les Smur de Clermont-Ferrand et Riom étaient également dans le dispostif. Les gendarmes de la brigade de Volvic et de la brigade de recherches de Riom ont procédé aux premières constatations. Ils sont chargés d'établir les circonstances exactes de l'accident.