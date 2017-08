Puy-de-Dôme : huit mois de prison pour l'évadé du cimetière d'Auzat-la-Combelle !

Il dit avoir voulu voir ses enfants, il va prolonger son séjour en prison. Cinq jours après avoir faussé compagnie à son escorte lors d'obsèques, ce Clermontois de 35 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi à Clermont-Ferrand. La justice a estimé qu'il avait prémédité son évasion.

Huit mois de prison supplémentaires pour l'évadé du cimetière d'Auzat-la-Combelle, près d'Issoire. C'est la peine prononcée ce lundi après-midi en comparution immédiate à Clermont-Ferrand. Condamné à deux ans et demi de prison pour avoir tiré sur une voiture l'été dernier à Arlanc, l'homme âgé de 35 ans et père de six enfants avait bénéficié d'une permission de sortie sous escorte mercredi dernier pour assister à des obsèques dans la famille de son ex-compagne. Non sans avoir causé quelques troubles auparavant au sein de la maison d'arrêt de Riom.

Caché dans une cabane

Lors de l'audience, le président interroge le prévenu : "vous aviez prévu de vous évader ?"... "Non" répond le fugitif... "je voulais faire un cadeau à ma fille pour son anniversaire... je pensais voir mes enfants aux obsèques... il n'étaient pas là, je me suis enfui... sans réfléchir".. Difficile de retracer les cinq jours de cavale de cet évadé au casier délictuel bien rempli, mais on sait qu'il s'est d'abord caché dans une cabane à proximité du cimetière. Ensuite, il dit avoir marché jusqu'à Clermont-Ferrand et s'être caché dans une cabane de jardin, pas très loin du domicile de son frère, dans le quartier de Crouël. Il affirme n'avoir rien mangé pendant sa fuite.

La préméditation ne peut pas être retenue" - Me Anne Riol

L'accusation est persuadée que le fugitif avait prévu de s'évader et qu'il a bénéficié de complicité pour couvrir sa cavale. Là encore, il nie cette version. Son avocate, Me Anne Riol, ne comprend pas la sévérité de la peine prononcée "Madame la procureur ne s'est appuyée que sur l'exemplarité de la peine pour éviter que ça donne des idées à d'autres détenus... La préméditation ne peut pas être retenue, car il ne lui restait que quelques mois à purger... La preuve, il s'est rendu lui-même à la gendarmerie en sachant ce qui l'attendait". L'homme a décidé de faire appel de sa condamnation.

Incarcéré à Moulins-Yzeure

Présente dans la salle d'audience, son ex-compagne est prostrée. La tête enfouie dans les mains, elle écoute le président prononcer la condamnation identique aux réquisitions. En raison de son comportement impulsif, voir violent, en détention, le tribunal a décidé qu'il la purgerait non plus à Riom mais à la centrale de Moulins-Yzeure dans l'Allier. Il devait être libéré en juin 2018 et vient de prolonger son séjour en prison de huit mois... Loin de ses enfants.