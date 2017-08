Puy-de-Dôme : il se fait la belle pendant des obsèques à Auzat - La Combelle

Autorisé à assister à des funérailles, le détenu a réussi à fausser compagnie à son escorte mercredi après-midi dans l'arrondissement d'Issoire. Selon le journal La Montagne qui révèle l'information, le fugitif purgeait une peine de prison pour violences. De moyens de recherche ont été déployés.

L'homme en fuite, un Clermontois âgé de 35 ans, possède un casier judiciaire bien fourni. Il a déjà été condamné à huit reprises. La dernière en date, une peine de deux ans et demi de prison pour avoir tiré sur une voiture l'an passé, en marge d'un tournoi de pétanque à Arlanc dans le Puy-de-Dôme. Le fugitif était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom. Il a obtenu une autorisation de sortie pour assister à des obsèques (dans la famille de sa petite amie) ce mercredi après-midi à Auzat - La Combelle.

Trois gardiens l'accompagnaient

Défait de ses menottes pour plus de discrétion, il a réussi à semer les gardiens qui l'accompagnaient au cimetière. Des surveillants non armés qui étaient en tenue civile. Un important dispositif de recherches a été mis en place pour le localiser. Au total, une cinquantaine de gendarmes ont été mobilisés. Des militaires des compagnies d’Issoire et Brioude, du peloton de surveillance et d’intervention de Besse et de la brigade motorisée d’Issoire. L'hélicoptère d'Egletons et un chien spécialisé ont également été réquisitionnés. En vain.

Recherches dans l'entourage familial

Joint ce jeudi matin, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, indique que les recherches se concentrent désormais dans l'entourage familial et amical du fugitif. "Ce n'est pas la première fois qu'un détenu profite d'une autorisation de sortie pour se faire la belle". On se souvient notamment que Jason Lopez, l'homme qui avait kidnappé son fils Vicente en mars dernier et provoqué le déclenchement de l'alerte enlèvement, avait profité d'une sortie vélo organisée par l'établissement pénitentiaire de Riom pour se faire la belle quatre mois plus tôt.