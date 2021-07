Puy-de-Dôme : immersion réussie lors de l'avant-première de Kaamelott au Château de Murol, lieu du tournage

"Dix ans qu'on n'a plus vu son pif !". Cette citation tirée du nouveau film d'Alexandre Astier, "Kaamelott - Premier Volet", résume à elle seule l'attente qu'a suscité sa sortie. Diffusée jusqu'en 2009, la série culte du même réalisateur avait laissé derrière elle de nombreux fans avides de retrouver le roi Arthur dans un long-métrage.

C'est désormais chose faite : après un retard lié à la crise sanitaire, une multitude d'avant-premières ont eu lieu partout en France, ce mardi 20 juillet. Plus insolite que les autres : celle organisée au cœur du Château de Murol, l'un des décors auvergnats sélectionné pour le film.

La file d'attente paraît interminable pour les 700 spectateurs qui attendent de pénétrer dans le Château. Certains passent le temps en révisant leurs répliques - "On en a gros !" - d'autres se complimentent sur leurs déguisements.

Vient enfin l'heure tant attendue : le roi Arthur sur grand écran. En arrière-plan, les ruines de Murol, ses murailles, ses chapelles, son donjon. Un cadre idyllique pour les fans, qui marchent ainsi dans les pas d'Alexandre Astier.

"C'est Astier ! C'est du génie ! Et l'expérience est encore plus profitable ici : le château dans son jus, dans son époque... L’apercevoir dans le film, ça a été fort. On est vraiment au cœur de notre région, c'est un bel hommage", résume Valentin.