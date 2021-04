Puy-de-Dôme : important incendie sur le site de Praxy Centre à Issoire

La colonne de fumée noire formée par l'incendie est visible sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde au sud de Clermont-Ferrand. Le feu a éclaté vers 15 heures sur le site de Praxy Centre dans la zone industrielle des Listes à Issoire.

Cette société est spécialisée dans la collecte, le recyclage et la valorisation de déchets industriels. L'incendie s'est déclaré dans la partie casse automobile du site. Un périmètre de sécurité a été établi.

D'importants moyens d'intervention ont été engagés par les sapeurs-pompiers du SDIS du Puy-de-Dôme. Des agents d'EDF et de GrDF sont également sur place.

Selon les premières informations, l'incendie, toujours en cours, n'a fait aucune victime. On ignore pour l'heure l'origine exacte du sinistre. Ces images postées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de l'incendie.

Marjorie travaille chez Chambriard, juste à côté de Praxy. Elle vend des caisses et des palettes en bois. "On a eu peur que tout brûle aussi chez nous, mais on n'a pas été évacué. Il y a beaucoup de pompiers, on voit des grandes lances à incendie."

Plus d'infos à venir