Puy-de-Dôme : un Billomois se fait extorquer 124.000 euros par chèque sous la menace d'une arme

Le septuagénaire a été contraint de signer 10 chèques à une famille issue de la communauté des gens du voyage. Au total, huit personnes sont impliquées dans cette affaire d'extorsion et de blanchiment. Elles ont été interpellées dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. L'extorqueur présumé a été écroué.

Puy-de-Dôme, France

Une trentaine de gendarmes mobiles du PSIG de Clermont-Ferrand et d'Ambert sont intervenus ce mardi sur un campement situé sur une parcelle de terrain d'une maison en construction. Trois personnes issues de la communauté des gens du voyage ont été interpellées à Billom (Puy-de-Dôme). Un homme âgé de 45 ans, sa femme de 46 ans et leur fils de 15 ans. Un coup de filet ordonné dans le cadre d'une enquête pour "travail dissimulé, blanchiment et extorsion".

Sous la menace d'un couteau

La victime, un Billomois âgé de 72 ans vivant seul, a d'abord été contraint de signer deux chèques sous la menace d'un couteau. Puis huit autres chèques pour un montant total de 124.000 euros. Bien qu'il ait nié les faits lors de sa garde à vue, le père de famille a été placé en détention à l'issue de son déferrement au parquet de Clermont-Ferrand. Sa conjointe et son fils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Chèques encaissés dans l'Allier

Parallèlement à ce coup de filet, une autre opération de gendarmerie a conduit à l'interpellation de cinq autres personnes à Vichy, Bellerive-sur-Allier, Brugheas et Molles dans l'Allier. Quatre femmes et un homme également issus de la communauté des gens du voyage. Ils sont poursuivis pour le blanchiment de l'argent soutiré à Billom. Ils ont reconnu avoir encaissé les chèques remis en mains propres par l'extorqueur présumé. Ils feront l'objet d'une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) au mois de décembre.