La violente collision entre deux voitures a fait trois morts le 27 mars dernier dans l'agglomération de Riom. Deux enfants en bas-âge et une des conductrices qui circulait sous l'empire de l'alcool et de stupéfiant. Les gendarmes recherchent de nouveaux témoignages.

Puy-de-Dôme : l'appel à témoins prolongé après l'accident mortel entre Sardon et Varennes-sur-Morge

Le lieu du drame sur la RD 211 entre Sardon et Varennes-sur-Morge

Les gendarmes de la Communauté de Brigade d’Ennezat recherchent tout témoignage pouvant apporter des éléments sur l'accident mortel qui s’est produit le samedi 27 mars vers 17h45 sur la RD 211 entre Sardon et Varennes-sur-Morge (Puy-de-Dôme).

Toute personne ayant circulé sur cet axe le jour de l’accident entre 17 heures et 18 heures, étant susceptible d’apporter des éléments sur les circonstances, les conditions de circulation ou les véhicules, est priée de contacter la gendarmerie d'Ennezat au 04.73.63.80.05.

Rappel des faits

Dans une première voiture, deux femmes et de deux enfants en bas-âge. Une fillette de neuf mois tuée sur le coup, et un garçon de 22 mois, qui décédera dans la soirée à l'hôpital. Au volant, leur mère et leur jeune grand-mère passagère. Évacuées par hélicoptère, elles ont été hospitalisées au CHU de Clermont-Ferrand. La grand-mère était toujours hospitalisée en milieu de semaine. La maman était sortie du CHU trois jours après le drame pour assister malgré ses blessures aux obsèques de ses deux enfants à Randan.

Dans l'autre voiture, une automobiliste âgée de 28 ans, tuée sur le coup. Les résultats des premières analyses vont révéler qu'elle conduisait avec un taux de 1,66 g/l d'alcool dans le sang. Selon nos informations, les analyses toxicologiques complémentaires attestent qu'elle était une consommatrice régulière de produits stupéfiants.

Recueillement à Randan

Ce dramatique accident avait généré une grande chaîne de solidarité au sein de la communauté des gens du voyage qui étaient venus de plusieurs régions de France soutien la famille des deux jeunes enfants et assister à leurs obsèques au cimetière de Randan. Une concentration de 400 personnes environ qui avait engendré l'inquiétude des autorités sanitaires. L'ARS de Bretagne ayant signalé de possibles cas de variant breton de la Covid-19.

Si une grande majorité des gens du voyage sont repartis juste après les obsèques, une journée de dépistage massif a été organisée mardi dernier pour lever les quelques doutes au sein de la population des coteaux de Randan. 45 personnes se sont déplacées pour se faire dépister. Deux d'entre elles étaient positives au coronavirus, sans lien avéré avec ce rassemblement communautaire.