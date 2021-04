Puy-de-Dôme : l'astronaute Thomas Pesquet va tenter de photographier la Chaîne des Puys depuis l'espace

Ce jeudi 22 avril, Thomas Pesquet doit s'envoler à bord du Crew Dragon de SpaceX pour sa seconde mission dans la Station spatiale internationale.

Au cours de ces six mois en orbite, le célèbre astronaute a affirmé qu'il essaierait de photographier la Chaîne des Puys vue de l'espace. Une demande formulée le 15 avril dernier par des élèves puydômois.

Ordre de mission puydômois

Dans l'espoir de voir leur demande exaucée, les élèves du collège Teilhard de Chardin, à Chamalières (Puy-de-Dôme), s'y sont pris tôt. Dès janvier dernier, ils imaginent ensemble le scénario d'une vidéo à destination de l'astronaute.

Durant les mois qui suivent, des séances de tournage sont organisées au sein du collège. Ce projet audiovisuel, réalisé sous forme d'ordre de mission, est publié le 15 avril dernier sur les réseaux sociaux.

Connexion établie

Faut-il encore que l'ordre de mission parvienne à l'intéressé avant qu'il enfile son scaphandre. Pour cela, France Bleu Pays d'Auvergne donne un petit coup de pouce aux élèves puydômois en publiant la vidéo sur ses réseaux sociaux.

Et cela fonctionne : en à peine quatre jours, plus de 300 personnes partagent la publication sur Twitter et Facebook. L'ESA - Agence spatiale européenne - "like" même ce contenu, donnant de l'espoir aux élèves.

Réponse de l'astronaute

Ce lundi 19 avril, c'est l’apothéose : lors d'une conférence de presse, Thomas Pesquet accepte la mission des élèves. Photographier la Chaîne des Puys lui semble possible, à certaines conditions.

L'astronaute a six mois pour photographier la Chaîne des Puys vue de l'espace.