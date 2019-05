Puy-de-Dôme : l'enquête se poursuit après la mort d'un jeune homme abattu en pleine rue à Cournon-d'Auvergne

Cournon-d'Auvergne, France

C'est dans ce quartier plutôt tranquille que s'est noué le drame. Mardi soir, vers 17h30, des tirs sont entendus dans l'impasse des Orangers, à quelques mètres du quartier des "Six Tours" à Cournon d'Auvergne. Les secours interviennent rapidement, appelés par les voisins. Ils découvrent à leur arrivée le corps inanimé de la victime, âgée de 26 ans, qui décède de ses blessures. Le vice-procureur de la République de Clermont-Ferrand confirme dans la soirée qu'il s'agit bien d'un homicide. "La victime a été tuée par arme à feu" déclare-t-il à nos confrères du journal La Montagne.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été tuée alors qu'elle venait de monter dans son véhicule et de démarrer. Les tirs provenaient d'un autre véhicule qui venait de s'arrêter devant l'homme. La jeune victime a percuté un mur avec sa voiture et décède sur le coup.

"On imagine pas que ça puisse arriver"

Une habitante de cette zone pavillonnaire raconte la scène qu'elle a découverte en revenant avec ses enfants. "On a vu ce véhicule en travers de la route et ce drap blanc" témoigne-t-elle, sans croire une seule seconde à un assassinat. _"On a d'abord pensé que c'était un enfant qui s'était fait écraser."Quelques minutes plus tôt, elle entend un bruit, "de tôle froissée. On était loin d'imaginer ce drame." Elle attend maintenant les résultats de l'enquête" pour être rassurée. A cette heure-ci, on peut être dehors avec nos enfants. Une balle perdue, ça peut être le drame" _

"Ca fait froid dans le dos, c'était un jeune homme. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé"

Deux suspects recherchés

L'enquête se poursuit, confiée au Service régional de la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Elle doit permettre de comprendre pourquoi cet homme a été tué. Toujours selon La Montagne, deux suspects, un homme et une femme, sont activement recherchés. L'autopsie devrait être effectuée ce mercredi après-midi. Une enquête a été ouverte pour assassinat.