Puy-de-Dôme: la Fédération Française des Motards en Colère 63 alerte sur l'état des routes dans le département

Rouler sans danger. C'est en somme l'unique revendication de la Fédération Française des Motards en Colère 63. Ce week-end, ce groupement d’amoureux de la route participe à une campagne de sensibilisation intitulée "Oeuf de Pâcques pour Nid de Poule".

Sensibilisation virtuelle

Le concept : inviter les usagers à déposer un œuf de Pâques à l'emplacement des dégradations qu'ils croisent sur leur route, avant d'en poster la photographie sur le site participatif niddepoule.fr et les réseaux sociaux. Une action destinée à établir, in fine, un bilan à destination des pouvoirs publics.

Chassez les oeufs en signalant les nids de poule !

Perte de contrôle entraînant chutes et accidents, crevaisons ou encore défaut de parallélisme... Le nid-de-poule, symptôme du mauvais entretien des chaussées, est en effet très dangereux pour l'ensemble des usagers de la route.

Dégradation des routes

Le nid-de-poule, sorte de crevasse qui apparaît lorsque des fissures de bitume ne sont pas rénovées, serait de plus en plus présente sur les routes de France. Le site niddepoule.fr en recense déjà 410 dans le pays. Un phénomène particulièrement visible dans le Puy-de-Dôme, où la neige et le sel dégradent les chaussées.

Les nids de poule sont trop souvent récurrents sur les routes.

Plus généralement, selon une étude du World Economic Forum, en huit ans, la France est passée de la 1ère à la 18ème place mondiale pour l'état de ses chaussées. 1.3 milliards d'euros par an jusqu'en 2027 seraient nécessaires pour ramener les chaussées à leur état initial.