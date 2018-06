Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Les sapeurs-pompiers sont une nouvelle fois descendus dans la rue ce jeudi à Clermont-Ferrand. Le Syndicat Autonome SPP PATS du Puy-de-Dôme appelait à un rassemblement national de ses adhérents dans la capitale auvergnate pour protester contre l'attitude de la direction du SDIS à leur égard. Et notamment en réaction à des propos tenus dans les médias dans le conflit qui oppose une intersyndicale à Jean Yves Gouttebel, le président du conseil d'administration. Des collègues ont notamment fait le déplacement depuis les Hauts-de-France et le Sud-Ouest.

Depuis de longs mois, les pompiers du SDIS 63 réclament des moyens et aussi de revalorisation de carrière. André Goretti, président de la fédération autonome des SDIS : "Nous sommes malmenés par les politiques. Un président (de département) quel qu'il soit n'a pas le droit de cracher sur une corporation, quand on sait ce qu'ils sont capables de s'autoriser en terme de budget et d'émoluments"...

Les sapeurs-pompiers en colère ont allumé des fumigènes devant le hall Conseil Départemental du Puy-de-Dôme - ® Syndicat Autonome SPP PATS du SDIS du Puy-de-Dôme

Fumigènes et échauffourées

Les sapeurs-pompiers qui se sont rendus en début d'après-midi au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et des fumigènes ont été allumés dans le hall de la collectivité territoriale. Une délégation a demandé à être reçu. En vain. Un fumigène a ensuite été lancé par un élu (selon nos informations, il s'agirait d'Alexandre Pourchon, vice-président du Conseil Départemental) vers l'extérieur du bâtiment. L'engin est retombé sur la tête d'un pompier, qui a été blessé. Le tension est alors montée d'un cran entre un délégué syndical et l'élu concerné sans qu'on puisse affirmer que des coups ont été échangés. Des points de suture ont été posés au pompier blessé au crâne par le fumigène. Des plaintes pourront être déposés de part et d'autre.

Puy-de-Dôme : un pompier blessé au crâne par un jet de fumigène - ® Syndicat Autonome SPP PATS du SDIS du Puy-de-Dôme

