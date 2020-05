Puy-de-Dôme : les recherches du quinquagénaire riomois n'ont rien donné au lac d'Aydat

L'homme est signalé disparu depuis dimanche après-midi. Les gendarmes ont fouillé en vain le secteur du lac par voie terrestre et aérienne. Des plongeurs sont également intervenus ce mardi. En vain.

Après trois jours de fouilles, toujours aucune trace de l'homme signalé disparu depuis dimanche dernier dans le secteur du lac d'Aydat dans le Puy-de-Dôme. Les gendarmes de la compagnie de Clermont-Ferrand en charge du dispositif opérationnel ont d'abord fait appel à une équipe cynophile, mais aussi à un hélicoptère d'Egletons (Corrèze) le jour même de la disparition pour appuyer le ratissage terrestre des abords du plan d'eau.

La brigade fluviale en renfort

Le véhicule du quinquagénaire, habitant à Riom, ainsi que des effets personnels ont été retrouvés au bord du lac. Ce qui a conduit les gendarmes à poursuivre leurs investigations le lendemain, sans plus de succès. Ce mardi, une petite vingtaine d'hommes, avec notamment le renfort de militaires de Romagnat, ont été mobilisés. Six plongeurs appartenant à la Brigade Fluviale de Villefranche-sur-Saône. Les plongées et les sondages n'ont pas permis de retrouver le Riomois.

Un dispositif de surveillance plus léger sera maintenu dans les prochains jours par les gendarmes. Quant à l'enquête judiciaire, elle est menée par les policiers du commissariat de Riom, ville d'où est originaire l'homme disparu.