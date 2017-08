Puy-de-Dôme : le réseau de téléphonie toujours perturbé suite à un incendie volontaire à Orbeil

Les bâtiments techniques d'émissions radiophoniques et téléphoniques ont été volontairement incendiés dans la nuit de lundi à mardi à Orbeil, près d'Issoire. Les fréquences hertziennes ont été rétablies, mais les réseaux des opérateurs SFR, Bouygues Télécom et Orange demeurent fortement impactés.

L'antenne relais installée sur la commune d'Orbeil est entourée de deux locaux hébergeant d'un côté le câblage dédié aux opérateurs de téléphonie et de l'autre les circuits de 14 radios émettant dans le bassin d'Issoire. Selon nos informations, de l'huile a été déposée intentionnellement sur des rails de câbles avant d'y mettre le feu. Les gaines se sont consumées lentement et l'incendie s'est propagé jusqu'à provoquer la mise hors service des bâtiments.

La radio de retour

Des techniciens de la société TowerCast (opérateur français de diffusion de services radio et de télé numérique, filiale indépendante du groupe NRJ) sont intervenus vers 15 heures ce mercredi et sont parvenus à rétablir les fréquences des 14 radios impactées par ce "sabotage". Vous pouvez donc à nouveau écouter France Bleu Pays d'Auvergne dans la région d'Issoire (92.3 Mhz). Plus problématique : la remise en service optimale des réseaux de téléphonie mobile (SFR, Bouygues Télécom et Orange). Les abonnés sont privés complétement ou partiellement de réseaux en fonction des opérateurs dans le bassin d'Issoire, jusqu'aux portes de Brioude.

le feu a consumé les câbles © Radio France - Serge Boutet

D'autres cas signalés

Parallèlement aux réparations, une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'incendie. Si les enquêteurs sont peu loquaces à ce stade des investigations, l'hypothèse d'un acte de malveillance est établie. Selon nos informations, des cas similaires d'incendies volontaires ont été constatés ces derniers mois sur des structures identiques dans la Drôme et l'Ardèche.