Puy-de-Dôme : le Burger King a officiellement ouvert ce mardi à Aubière

Après plus de deux ans de palabres et de batailles juridiques, le fast-food et son drive viennent d'ouvrir mardi midi au grand public.

Burger King a assigné la mairie d'Aubière contre un arrêté municipal demandant le démontage du mobilier lié au Drive. Ce référé sera examiné ce jeudi devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le maire Christian Sinsard ne s'est jamais prononcé contre l'enseigne, mais c'est l'endroit d'implantation choisi qui pose question. En matière de trafic automobile et de sécurité. Le collectif des riverains s'inquiètent également des nuisances engendrés par les clients du Burger King, notamment en fin de semaine.

Le drive du Burger King a été testé ce week-end à Aubière - Christian Pouzadoux

En attendant cet énième épisode de justice, l'enseigne de restauration rapide a décidé d'ouvrir ce mardi midi son fast-food, à la suite d'une période de tests uniquement sur invitation. Une ouverture qui ravit la clientèle, en grande majorité très jeune. L'officialisation a été accompagnée d'un trait d'humour sur le compte Twitter de Burger King France. "C'est Clermont une bonne nouvelle"... Chacun se fera son opinion.