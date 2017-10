Puy-de-Dôme : le département lance une nouvelle consultation pour un emprunt groupé de 50 millions d'euros

Sous l'impulsion du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, une nouvelle consultation groupée est lancée ce mardi après des banques. L'objectif est d'emprunter 50 millions d'euros au meilleur taux d'intérêt possible. L'argent permettra de financer des travaux de voirie ou de rénovation d'équipements.

En 2016, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme innove en souscrivant un emprunt commun avec le SDIS 63, le Service Départemental d'Incendie et de Secours. Une première en France qui permet à chaque partenaire de réaliser des économies. L'opération est renouvelée cette année avec deux établissements publics supplémentaires : Clermont Auvergne Métropole et la Communauté d'Agglomération d'Issoire.

Des conditions financières intéressantes

Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, dresse un bilan satisfaisant de l'opération menée l'an passé avec le SDIS. "Nous avions obtenu des conditions financières intéressantes. C'est la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin qui avait fait la meilleure offre". Et l'élu ajoute : "C'est aussi le rôle du département de fédérer les différents acteurs pour réaliser des économies" .

Une nouvelle dimension

Clermont Auvergne Métropole et la Communauté d'Agglomération d'Issoire saluent l'initiative du Conseil Départemental. "Nous nous sommes immédiatement associés à cette initiative" explique Jean-Paul Bacquet, président de l'Agglo Pays d'Issoire, qui compte 57 000 habitants et rassemble 90 communes. "Nous ne sommes plus dans une dimension artisanale, nous ne pouvons plus négocier tout seuls, avec le banquier du coin". Même sentiment de la part de Bertrand Pasciuto, premier Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole. Il compte "gagner sur les taux pour réaliser des économies, dans l'intérêt des contribuables".

Un emprunt global de 50 millions d'euros

Le montant global de cet emprunt est fixé à 50 millions d'euros. Le département compte sur 20 millions d'euros. 20 millions également pour Clermont Auvergne Métropole. L'Agglo Pays d'Issoire a besoin de près de 6,5 millions et le SDIS 63 environ 1, 6 million. Cet argent permettra d'acheter du matériel pour les pompiers, de rénover différents équipements (comme des piscines) et aussi d'effectuer des travaux de voirie, une compétence communale transférée aux agglomérations. Le dossier est envoyé à neuf établissements bancaires qui devraient rendre leur copie au mois de novembre.