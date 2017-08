Puy-de-Dôme : le détenu en cavale s'est rendu aux gendarmes ce lundi à Brassac-les-Mines

L'homme s'était évadé mercredi dernier en profitant d'une autorisation de sortie sous escorte pour assister à des obsèques à Auzat - La Combelle dans l'arrondissement d'Issoire. Il a expliqué aux gendarmes qu'il avait pris la fuite pour voir ses enfants.

Le détenu âgé de 35 ans, condamné à deux ans et demi de prison pour violences, était recherché depuis mercredi dernier après avoir faussé compagnie à son escorte de trois agents pénitentiaires. Des personnels en civil et non armés comme c'est le règlement. Il avait obtenu une autorisation de sortie pour assister à des obsèques d'un membre de la famille de son amie au cimetière d'Auzat - La Combelle dans les environs d'Issoire.

"Il voulait voir ses enfants"

L'homme aurait prétexté une envie pressante pour échapper à la vigilance de son escorte et disparaitre dans la nature. Selon le journal La Montagne, il avait provoqué un incident et s'est montré très nerveux pour obtenir cette autorisation (délivrée par un juge d'application des peines) quelques jours avant sa "sortie". D'importants moyens avait été déployés pour retrouver sa trace. Les recherches s'étaient ensuite concentrés autour de son entourage familial et amical.

En comparution immédiate

Le détenu s'est finalement rendu de lui-même aux alentours de 9 heures à la gendarmerie de Brassac-les-Mines. Selon le parquet de Clermont-Ferrand, le fugitif a expliqué aux militaires qu'il voulait voir ses enfants. Il sera jugé ce lundi après-midi en comparution immédiate.