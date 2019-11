Puy-de-Dôme : le maire de Lussat agressé à coups de poing par un automobiliste

Christian Arveuf a été agressé ce lundi matin par un automobiliste à qui il reprochait de rouler beaucoup trop vite dans le bourg de Lussat (Puy-de-Dôme). Après l'avoir frappé à la tête et au thorax, le chauffard a pris la fuite. Le maire a porté plainte à la gendarmerie de Pont-du-Château.

Le maire de Lussat, Christian Arveuf, a été violemment agressé ce lundi matin, alors qu'il faisait son traditionnel tour de la commune avant de rendre en mairie. Un automobiliste lui a grillé une priorité. Il lui a fait des appels de phare pour lui signaler sa vitesse excessive dans une zone limitée à 30 km/h à proximité de l'école communale. Le chauffard zélé s'est alors arrêté. Tout comme le maire qui lui a rappelé ses infractions au code de la route.

La plaque d'immatriculation relevée

En guise de réponse, Christian Arveuf a reçu plusieurs coups de poings à la tête, il a également été frappé au thorax. Des proches riverains et un automobiliste sont intervenus pour venir secourir le maire, mais le chauffard a pris la fuite. La plaque d'immatriculation de son véhicule de société (dont le maire préfère taire le nom) a été relevée. Après avoir fait constaté ses blessures à un médecin, le maire de Lussat a porté plainte à la gendarmerie de Pont-du-Château.

Cette énième agression d'un maire est un acte intolérable - André Chassaigne

En août dernier, Jean-Pierre Muselier, le maire Saint-Myon, près de Combronde dans le Puy-de-Dôme, s'était fait agresser alors qu'il rendait visite à un de ses administrés qui avait laissé traîner un sac de déchets sur le trottoir. Un de ses adjoints avait aussi été légèrement blessé.

Christian Arveuf a reçu le soutien de la préfète du Puy-de-Dôme,Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc et de nombreux élus et parlementaires. Le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, a notamment écrit dans un communiqué : "Une nouvelle fois, un élu de la République vient d’être la victime d’une agression particulièrement violente sur la commune de Lussat dans le Puy-de-Dôme... Cette énième agression d’un Maire, qui exerce ses missions au service de tous, est intolérable. Elle devra être sanctionnée avec la plus grande fermeté. J’ai naturellement apporté mon soutien immédiat à Christian Arveuf dans cette épreuve."

Chrisitan Arveuf, 67 ans, achèvera en mars prochain son 5e mandat de maire et il hésite à se représenter. La tendance serait à dire non, mais il affirme que cette violente agression ne pèsera pas dans sa décision. En attendant, le maire de Lussat a pris la route en bus avec d'autres collègues élus ce lundi pour participer au congrès de l'Association des maires de France, Porte de Versailles à Paris. Le Président de la République, Emmanuel Macron y est attendu mardi après-midi pour une allocution. Durant trois jours, ce dernier grand rendez-vous des collectivités avant les municipales de mars va rassembler près de 12.000 élus.