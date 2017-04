Puy-de-Dôme : aucune réparation pour le propriétaire d'Eden fécondée par le chien du voisin !

Le tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand a débouté ce mardi un habitant de Meisseix, dont l'épagneul breton avait subi la saillie du chien d'un voisin en 2014. Eden avait eu des complications médicales à la naissance des chiots, mais la preuve formelle de l'identité du père n'a pas été apportée.

Lors de l'audience du 31 janvier 2017, l'avocat du propriétaire de la chienne, Me Clémence Marcelot, avait demandé le remboursement des frais vétérinaires et du trajet jusqu'à la clinique vétérinaire, mais aussi 2.000 euros de dommages et intérêts, liés au fait que l'animal ne peut plus se reproduire, et 2.000 autres euros "au titre du préjudice découlant des souffrances endurées par sa chienne."

Ablation de l'utérus

Le défenseur du requérant, Me Jean-Hubert Portejoie, s'est appuyé sur l’article 515-14 du Code civil, créé par la loi du 16 février 2015, qui définit un nouveau statut juridique de l’animal et stipule que "les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité." A l'époque, Eden avait eu une mise bas très compliquée et le vétérinaire avait dû procéder à l'ablation de son utérus.

Le propriétaire d'Eden devrait faire appel

Mais ce nouveau statut a des limites estime Maître Marcelot. Le propriétaire de la femelle épagneul breton n'a pas pu apporter la preuve que Garfield, un Border collie, soit le "père" des chiots. Jean-Hubert Portejoie et son client envisagent de faire appel "parce que la question principale posée sur l’indemnisation des souffrances d’un animal n’a pas été examinée par le tribunal ".