Puy-de-Dôme : le Secours Populaire organise des escapades estivales pour les familles précaires du département

Les "Journées du bonheur" du Secours Populaire 63 portent bien leur nom. Le temps d'une journée d'été, elles permettent aux familles bénéficiaires de l'association de s'évader dans divers coins d'Auvergne autour d'activités ludiques.

Car s'il est scientifiquement prouvé que les vacances sont bonnes pour la santé, les plus précaires peuvent rarement s'en offrir. C'est pourquoi cette année comme l'an passé, 1 500 Puydômois prendront part à ces escapades.

La première "Journée du bonheur"...

Et pour commencer les vacances, le Secours Populaire du Puy-de-Dôme a donné rendez-vous à cinq famille au centre nautique d'Issoire. Au planning : jet-ski, bouée tractée, fabrication de radeaux...

Une bouffée d'air frai pour les plus petits, et les plus grands. La famille Bouhlel-Aissa est venue au complet. Tout le monde s'amuse, mais c'est Nourhene, la maman, qui semble retomber en enfance. "En temps normal, on ne peut pas venir ici : on n'a pas les moyens. Alors aujourd'hui je profite... et merci le Secours populaire !".

La famille Bouhlel-Aissa n'est pas partie en vacances depuis trois ans. © Radio France - © Romane Brisard

... Un concept inventé en pleine crise sanitaire

C'est à l'aube de l'été 2020 que les "Journées bonheur" ont été imaginées. "Le Covid qui nous y a obligé", résume Nicole Rouvet, responsable départementale du Secours populaire 63. "Les gens qui ont des petits boulots, qui ne travaillent que quelques heures, les mamans isolées, les étudiants, les retraités... Toutes ces personnes précaires avaient plus que jamais besoin de notre solidarité".

L'engouement a été tel que l'association a décidé de faire perdurer le concept. Visite du Lac du Boucher, sortie à Vulcania ou encore activité vélo-rail... Au moins 19 autres "Journées bonheur" seront organisées cet été. Le Secours Populaire 63 enjoint d'ailleurs chaque commune du département à proposer d'y participer afin de multiplier les sorties.