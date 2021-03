Les deux bureaux postaux ont été cambriolés dans la nuit de mardi à mercredi avec la manière forte. Les malfaiteurs se sont servis d'un véhicule pour enfoncer les grilles et les entrées des deux établissements. La direction a mis en place un dispositif pour assurer la continuité du service public.

Puy-de-Dôme : les bureaux de poste d'Ambert et de Thiers-Le-Moutier attaqués au véhicule-bélier

Même nuit, même cible, même mode opératoire. Deux attaques violentes, dont les préjudices sont en cours d'évaluation. A Ambert tout d'abord. Le bureau de poste d'Ambert a été victime d’un cambriolage entre 2 heures et 3 heures du matin. Et les malfaiteurs n'ont pas pris de pincettes. Ils se sont servis d'un véhicule, de type camionnette, pour enfoncer la grille d'entrée de l'établissement, situé rue Mongolfier, afin d'accéder au distributeur automatique de billets.

Dans un communiqué, la direction du Réseau La Poste en Auvergne informe que "les dégâts causés par ce cambriolage sont importants et rendent impossible l’ouverture du bureau de poste ce jour." Pour l’heure, il est possible de retirer les colis et lettres recommandées à l’arrière du bureau, du côté du centre de distribution des facteurs aux horaires habituels.

Pour les opérations postales, types envois de colis et de courriers, et pour les opérations bancaires, les clients peuvent se rendre dans les établissements postaux des communes suivantes :

A Arlanc rue de l’Hôtel de ville

A Marsac-en-Livradois, avenue du Livradois

A Vertolaye, place de la poste

Le bureau de poste de Thiers-Le-Moutier attaqué avec un camion-plateau - Sylvie Delolme

Même mode opératoire à Thiers

Toujours dans la nuit de mardi à mercredi, le bureau de poste de Thiers-Le Moutier, situé en bas de ville, a également été victime d’un cambriolage suivant un mode opératoire similaire. Un camion-plateau ayant fait office de véhicule-bélier pour accéder au distributeur automatique de billets.

Là encore avec des conséquences sur la continuité du service public. La remise des colis et des lettres recommandées peut se faire sur place aux horaires habituels du bureau. Pour les opérations postales, types envois de colis et de courriers et pour les opérations bancaires, les clients peuvent se rendre au bureau de poste de Thiers Centre Urbain, au 2 rue François Mitterrand.

Le DAB situé à l’extérieur de l’établissement fonctionne. La direction régionale précise "qu’expédier un colis ou faire un retour de colis depuis sa boîte aux lettres personnelles normalisées est possible. En se connectant sur internet sur le site de la Poste, il est possible d’affranchir son colis en ligne, puis de le déposer dans sa boîte aux lettres avant 8 heures du matin le jour de l’envoi. Le facteur passe dans la journée récupérer le colis et dépose un avis de prise en charge."

Le camion-plateau ayant servi de véhicule-bélier à l'attaque du bureau de poste à Thiers - Sylvie Delolme

La même équipe ?

Les deux véhicules, la camionnette et le camion-plateau, ont été retrouvés calcinés sur la place du Pontel à Ambert et à proximité du bureau de poste de Thiers-Le-Moutier. L'enquête sur ces deux attaques postales a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Clermont-Ferrand.

Les investigations consistent notamment à établir qu'il s'agit de la même équipe de cambrioleurs ayant agi dans les deux sous-préfectures du Puy-de-Dôme. Une certitude, des attaques similaires se sont produites ces derniers mois dans plusieurs bureaux de poste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était le cas notamment fin novembre dernier dans la Drôme ou encore en Ardèche selon nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche.