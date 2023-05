Puy-de-Dôme : les cambriolages de retour à leur niveau d'avant Covid

Trois cambriolages de logements sur quatre arrivent en zone urbaine : rien d'étonnant dans les statistiques 2022 de l'Insee qui placent Clermont-Ferrand dans la tranche des villes les plus touchées de la Région, devant Saint-Etienne par exemple, avec un taux entre 7,6 et 11,9 cambriolages pour 1000 logements.

ⓘ Publicité

Avec 2713 cambriolages ou tentatives en 2022, le Puy-de-Dôme fait partie des trois seuls départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes où le nombre de cambriolages a hélas retrouvé son niveau d'avant Covid.

D'après l'Insee, les délinquants frappent donc les zones urbaines les plus peuplées, les plus riches aussi et logiquement le taux de cambriolage augmente avec les écarts de revenu dans la population.

A l'inverse, le Cantal figure parmi les quatre départements les moins touchés en France avec moins de deux cambriolages pour 1000 logements.

20 à 25 cambriolages semaine pour les gendarmes du Puy-de-Dôme

En zone gendarmerie (tout le Puy-de-Dôme, sauf Riom et Clermont-Ferrand et son agglomération), les militaires puydômois comptent 20 à 25 cambriolages par semaine. C'est 10% de la délinquance qu'ils ont à gérer.

Les deux tiers arrivent chez des particuliers, proches de Clermont, mais aussi le long des autoroutes, autour d'Issoire, Thiers, dans des zones pavillonnaires désertées la journée. "Les gens ne connaissent pas leurs voisins", déplore le Lieutenant-Colonel Xavier Carré, commandant en second du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme. "Ça n'aide pas pour les investigations."

Le militaire conseille aussi de bien fermer les portails et baies vitrées, souvent ciblées. Par là, "avec un simple tournevis, ils arrivent à rentrer dans votre habitation. On est souvent sur du vol de bijoux. Les filières d'écoulement sont bien faites, c'est de la criminalité organisée, donc c'est assez rare qu'on retrouve ces bijoux." D'après le Lieutenant-Colonel Xavier Carré les cambrioleurs viennent peu d'autres départements, "c'est une délinquance locale."