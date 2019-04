Puy-de-Dôme : les deux détenus réfugiés sur le toit du centre pénitentiaire de Riom ont été arrêtés

Riom, Puy-de-Dôme, France

Les deux détenus ont décidé de protester contre des décisions prises par les magistrats à leur encontre en montant sur le toit d'un bâtiment du centre pénitentiaire de Riom. Ils n'étaient pas armés. Une action spectaculaire alors qu'un comité d'application des peines devait se tenir ce jeudi. Les premières négociations ont été entamées après le déploiement d'un imposant dispositif de sécurité et l'arrivée sur le toit de membres d'une unité d'intervention spécialisée.

Opération en cours au centre pénitentiaire de Riom. Deux détenus sur les toits. Hélicoptère pompiers et équipes spécialisées sont sur place. pic.twitter.com/ZWbfetxPrW — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 4, 2019

Selon les premiers éléments fournis par l'administration pénitentiaire, l'un des détenus, écroué depuis 2005, a été transféré à Riom en février 2019. Incarcéré pour des faits de "violence avec usage ou menace d'une arme, et violence aggravée", il est condamné théoriquement jusqu'en mars 2025. L'autre détenu a été condamné pour "vol avec violence". Il est écroué depuis novembre 2015 et incarcéré à Riom depuis avril 2017. Il est condamné théoriquement jusqu'en 2022.

Riom : les deux détenus sont parvenus à monter sur le toit du centre pénitentiaire vers 9 heures © Maxppp - fred marquet

Opération au centre pénitentiaire de Riom. Les unités spécialisées sont sur les toits pour ramener deux détenus à la raison. pic.twitter.com/gDlPr5Oa5c — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 4, 2019

Une vingtaine de policiers et gendarmes, ainsi que six agents ERIS (équipes régionales d'intervention et de sécurité), venus spécialement de Lyon, ont été mobilisés. Un hélicoptère de la gendarmerie s'est également posé à proximité du centre pénitentiaire.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place autour du centre pénitentiaire de Riom © Maxppp - fred marquet

L'intérieur et les alentours du centre pénitentiaire de Riom ont été sécurisés le temps d'appréhender les deux détenus. Un établissement récent et moderne mais qui n'est pas équipé de filets anti-hélicoptère. L'occasion pour les représentants du personnel de rappeler le manque des moyens matériels et humains pour travailler dans des conditions de sécurité optimales. Benoit Daudé, membre du bureau régional FO pénitentiaire.

Benoit Daudé, membre de FO Pénitentiaire, dénonce le manque de moyens pour travailler en toute sécurité Copier

Deux détenus du centre pénitentiaire de Riom maîtrisés sur les toits. Réaction de Benoît Daudé syndicat FO pic.twitter.com/NkMaAyDSnk — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 4, 2019

